México sale de la lista de vigilancia de EE.UU., una “muy buena señal” para el T-MEC

Ebrard confirmó la decisión de la Oficina del Representante Comercial del vecino del norte (USTR, en inglés) de reconocer “los avances significativos de México en la protección a la propiedad intelectual durante el último año”.

“Es muy buena señal y vamos a seguir trabajando junto con mi contraparte para lograr nuevos avances sobre todo en preparación a la próxima revisión del T-MEC que vamos a iniciar el 26 de mayo”, subrayó tras la publicación del Reporte Especial 301, en el cual fue incluido México por preocupaciones y asuntos pendientes en materia de propiedad intelectual.

La USTR, con esta salida, reconoce que el país ha “avanzado en asuntos de patentes y protección a la industria farmacéutica, y destaca que nuestro país ha emprendido acciones contundentes para combatir la piratería y la falsificación de mercancía”.

Además argumentó que para continuar en esta labor, en los próximos 30 días, se “pondrán a consideración” del Congreso mexicano, reformas al Código Penal Federal para combatir la piratería, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para atacar este delito en internet.

Finalmente, reconoció este logro a la Secretaría de Salud, Economía, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instituciones que operaron bajo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Por su parte, la USTR recalcó, en un comunicado, que México aún presenta problemas subyacentes de propiedad intelectual, por lo que permanecerá bajo observación de la lista.

México fue incluido en esta lista de vigilancia el 29 de abril del año pasado, junto con países como Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela por presentar “preocupaciones significativas y consistentes” en la protección de propiedad intelectual, especialmente en la falta de investigaciones y sanciones contra la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor.