Nápoles se rinde a la cultura pop: ‘cosplay’, cómics y videojuegos toman el COMICON

Ni la lluvia persistente que marcó el inicio de la mañana ha conseguido frenar el entusiasmo de los miles de asistentes que aguardaron pacientemente, paraguas en mano, a las puertas del recinto.

La prioridad para muchos era clara: ser los primeros en entrar para asegurar un sitio en las conferencias o conseguir el ansiado autógrafo de sus artistas favoritos en sesiones que suelen agotar sus cupos en cuestión de minutos.

Lidia, una joven de Salerno (sur), explicó a EFE que el principal atractivo es la diversión de compartir el espacio en 'cosplay' y la posibilidad de comprar ediciones especiales y artículos exclusivos.

El 'cosplay', la práctica de disfrazarse e interpretar a personajes de ficción, es el gran protagonista del evento, con participantes que lucen elaborados trajes y accesorios inspirados en universos de videojuegos, cine y animación japonesa.

El recinto que alberga la cita, la Mostra d’Oltremare, se encuentra situado a pocos metros del estadio Diego Armando Maradona, ubicación que genera un contraste único donde el fervor por los cómics y los videojuegos se funde con la identidad local más profunda.

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Así, entre armaduras futuristas, alas de hada y coronas de princesas Disney, siguen destacando las camisetas celestes con el número diez de Maradona.

Desde Turín (norte), a unos 900 kilómetros, ha viajado Jennifer, caracterizada como Amy Rose, del universo Sonic.

"He venido más veces y me encanta. Estoy aquí para divertirme y quizá comprar algo sin gastar demasiado… aunque ya he fallado", comenta entre risas.

A su lado, su novio, disfrazado de Naruto, reconoce: "Nunca había hecho 'cosplay' en mi vida, estoy probando"

En la edición anterior más de 183.000 personas visitaron el COMICON, una cifra que la organización espera superar este año

El éxito ya es evidente: tres de los cuatro días han colgado el cartel de entradas agotadas, lo que consolida al COMICON como el segundo evento del sector en Italia, solo por detrás de Lucca Comics & Games, en la localidad homónima del norte de Italia.

El programa incluye más de 650 actividades y la participación de 480 invitados, entre ellos Kazuhiko Torishima, editor clave en el éxito de 'Dragon Ball', y Makoto Yukimura, autor del manga 'Vinland Saga'.

El recinto ofrece también paneles con invitados, zonas infantiles y amplios espacios dedicados a los videojuegos, uno de los puntos más concurridos junto al 'Asian Village', núcleo para los aficionados a la cultura japonesa y coreana.

Además, hay áreas de descanso ambientadas como picnics con farolillos, conciertos, puestos de 'merchandising' y experiencias interactivas como combates con sables láser al estilo de 'Star Wars'.

Con un impacto económico estimado en más de 43 millones de euros, Nápoles confirma que su pasión ya no solo vibra en el césped del estadio, sino también entre viñetas, consolas y escenarios de concierto.