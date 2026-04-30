ONG venezolana denuncia poca claridad tras anuncio del aumento del ingreso mínimo integral

"Insistimos en que un genuino proceso de recuperación de la democracia y de respeto a los derechos ciudadanos solo será posible si se atiende con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano", señaló la organización en una publicación en X.

Provea indicó que el "nuevo momento político", anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que incluye acuerdos energéticos y compromisos comerciales con Estados Unidos, parece "estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las necesidades del tutelaje transnacional".

La organización reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación de adoptar medidas urgentes e inmediatas para cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad y el empobrecimiento generalizado de la población.

Este jueves, la mandataria encargada anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a 240 dólares mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.

"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", dijo Rodríguez sin precisar en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar en la actualidad.

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La mandataria encargada destacó que este aumento es el "más importante de los últimos años" y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea "inferior" al monto.

También informó que los jubilados en su país recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, sin precisar tampoco si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.

El anuncio del aumento llega dos meses después de que el Gobierno incrementara de 160 a 190 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.