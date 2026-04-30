Portugal convoca al embajador israelí por la detención de la flotilla

En declaraciones a este medio en Lisboa, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, explicó que tienen a sus autoridades consulares en Tel Aviv y en Atenas "realizando todas las diligencias para dar protección consular a estos activistas que han sido detenidos, y eventualmente a otros que puedan llegar a tener problemas con Israel".

El ministro precisó que el embajador fue convocado debido a que la flotilla fue interceptada en aguas internacionales.

"Como hubo esta operación en aguas internacionales, di instrucciones y ya fue llamado el embajador de Israel para dar explicaciones", aclaró Rangel, que aseguró que "toda la protección diplomática está activada" tanto en Tel Aviv como en Atenas.

Según datos de este Ejecutivo, "al menos tres" portugueses integraban la Global Sumud Flotilla interceptada esta madrugada por las fuerzas israelíes.

La flotilla, con 58 embarcaciones y tripulantes de múltiples nacionalidades, zarpó de Barcelona el 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

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Israel ha informado de que ha detenido en el mar cerca de las costas de Grecia a 175 activistas de distintas nacionalidades y ha apuntado que tras ser trasladados a un buque israelí desembarcarán en una playa griega.