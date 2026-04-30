Profesores universitarios de Venezuela rechazan anuncio de aumento de ingreso mínimo

"Negarse a fijar el salario mínimo nacional es reiterar el fraude continuado a la Constitución y la ley", señaló la asociación en un comunicado publicado en X.

Este jueves, Rodríguez anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones, a 240 dólares mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.

La mandataria encargada no precisó en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar en la actualidad.

La mandataria encargada destacó que este aumento es el "más importante de los últimos años" y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea "inferior" al monto.

Ante esto, la asociación de profesores de la UCV señaló que el anuncio de la mandataria, "consciente del despropósito de su política laboral, se caracterizó por ser poco claro en lo relativo a la distribución de ese ingreso".

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"Seguir con la política de sustituir el salario por ingreso es otro golpe mortal contra la universidad. Desprecia el mérito, la experiencia y la jerarquía. Asimismo, destruye las convenciones colectivas y las instituciones encargadas de la seguridad social", añadió.

La asociación ratificó su disposición de continuar la lucha por salarios y pensiones dignas.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) reiteró su convocatoria a protestar este viernes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, porque a su juicio los anuncios del Ejecutivo chavista se resumen en que "no hay aumento salarial".

"Nuestro trabajo académico debe ser remunerado con justicia y esa remuneración debe ser salarial para recuperar tanto la carrera académica como los beneficios de la seguridad social", señaló en un comunicado publicado en X.

Para este viernes, distintos sindicatos y gremios del país convocaron a una manifestación para exigir reivindicaciones laborales, entre ellas el aumento del salario mínimo.