Rechazan la apelación del líder de la oposición de Camboya, condenado a 27 años de cárcel

El opositor, de 72 años, es el expresidente del principal partido de la oposición, el Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP), ahora disuelto, y cumple condena en su domicilio en Nom Pen, donde ya se encontraba bajo régimen de arresto domiciliario antes del juicio iniciado en 2020.

Como respuesta a la sentencia, varias embajadas internacionales en Camboya, incluidas las de Australia, Alemania y la República Checa, junto con la Unión Europea, han expresado su preocupación por la situación que vive el país.

"La Delegación de la UE y sus Estados miembros residentes observan con preocupación el resultado del juicio de apelación de Kem Sokha. El pluralismo político es esencial para permitir un espacio político y cívico abierto en Camboya, respetuoso de sus compromisos democráticos", escribió en X el embajador europeo para el Sudeste Asiático, Igor Driesmans.

"Desde su arresto en 2017, Sokha ha sido detenido arbitrariamente, maltratado y tiene prohibido votar o presentarse a elecciones", denunció este miércoles la organización Human Rights Watch, que aseguró que, desde entonces, "las autoridades camboyanas han continuado reprimiendo y acosando a la oposición política".

Sokha, quien además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos políticos, tiene prohibido cualquier tipo de comunicación con el exterior tras su detención en 2017, acusado de conspirar con extranjeros para derrocar al Gobierno del por entonces primer ministro, Hun Sen, que llegó al poder en 1985 y en 2023 transfirió el liderazgo del país a su hijo, Hun Manet.

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El arresto de Sokha se llevó a cabo por orden de Hun Sen, en medio de una amplia ofensiva contra la oposición, oenegés y medios de comunicación independientes meses antes de la celebración de las elecciones generales en 2018.

Horas antes de su detención, el portal Fresh News, favorable al gobierno, publicó un artículo en el que acusaba a Kem Sokha de haber hablado sobre el derrocamiento de Hun Sen con el apoyo de Estados Unidos.

Tras su arresto tuvo lugar la ilegalización del CNRP y la huida de Camboya de un centenar de sus líderes, el cierre de varios medios de comunicación independientes y la expulsión de oenegés.

El partido de Hun Sen logró todos los 125 escaños del Parlamento en las citadas elecciones de 2018, mientras que en julio de 2023 también venció con amplia mayoría en los comicios, celebrados sin oposición representativa, antes de pasar el testigo a su hijo primogénito un mes después de la cita con las urnas.