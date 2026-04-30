Reguetonero puertorriqueño Yandel estrenará serie de transmisión en vivo de Amazon Music

"Me siento honrado de ser el primer artista en abrir la nueva serie 'Amazon Music City Sessions' en Puerto Rico, brindando visibilidad a la isla y a sus artistas", dijo Yandel en un comunicado de prensa.

"Llevo la isla conmigo en cada presentación y estoy orgulloso de compartir nuestra cultura con 'fans' de todo el mundo mientras retribuyo a la comunidad que me formó", agregó el artista boricua sobre su acto que se transmitirá a las 21.00 (01.00 GMT).

Filmados en San Juan (Puerto Rico), los episodios destacarán el talento y la cultura de la isla, marcando una nueva fase de inversión continua local por parte de Amazon Music y reforzando el impulso de su colaboración actual con Rimas Entertainment, sello que representa a Bad Bunny, Eladio Carrión, entre otros artistas.

Los episodios se transmitirán en vivo a nivel global a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video y Twitch.

Conocida por ofrecer presentaciones exclusivas, narración de historias de artistas y experiencias íntimas, 'Amazon Music City Sessions' ha presentado previamente a artistas como Kings of Leon, Benson Boone, Jelly Roll, Sech y Tim McGraw.

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"Traer 'Amazon Music City Sessions' a Puerto Rico se trata de crear conexiones en tiempo real entre los artistas y los fans, y darle al talento puertorriqueño un escenario para llegar a una audiencia global", agregó Ramón Fragoso, líder del mercado latino en Estados Unidos para Amazon Music.

En relación con el proyecto, Amazon Music y Amazon Web Services, la compañía de Inteligencia Artificial y computación en la nube de Amazon, apoyarán a la Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey, (centro), la escuela secundaria a la que asistió Yandel.

Allí, se llevará a cabo un taller de codificación para estudiantes y una donación para mejorar el entorno de aprendizaje de la escuela con suministros y tecnología.