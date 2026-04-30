Reino Unido invierte más de 25 millones de euros para reforzar la seguridad de los judíos

Los fondos se destinarán a aumentar las patrullas policiales y la protección en torno a sinagogas, escuelas y centros comunitarios.

Las fuerzas del orden en todo el país han intensificado las patrullas en respuesta al ataque en el que dos hombres judíos -Shilome Rand, de 34 años, y Moshe Ben Baila, de 76 años, conocido localmente como Moshe Shine- fueron trasladados al hospital tras ser apuñalados este miércoles en plena calle del barrio de Golders Green, al norte de Londres.

Un hombre de 45 años, identificado por la policía como un ciudadano británico de origen somalí, fue arrestado tras el incidente del miércoles. Las fuerzas del orden tratan el ataque como terrorismo.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, indicó este jueves que el agresor entró en el Reino Unido de manera legal cuando era un niño.

En el barrio de Golders Green, donde hay treinta sinagogas, vive una gran parte de la comunidad judía londinense.

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El incidente del miércoles se suma a una serie de recientes ataques contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo, también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.