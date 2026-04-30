Rosalía recibirá el premio a Compositora Internacional del Año de los Ivors 2026

En un comunicado divulgado hoy, la academia señala que el premio reconoce a una compositora internacional cuyas canciones han tenido un impacto cultural y comercial en el Reino Unido en el último año.

La cantautora española lanzó su álbum LUX en 2025, con éxitos como "La Perla", "Berghain" o "Reliquia". Escrito en 13 idiomas, LUX representó no solo un paso adelante artístico audaz e innovador para Rosalía, sino también un proyecto revelador que trascendió las barreras lingüísticas y de género, indica la nota.

Ivors subraya que Rosalía se arraiga en la tradición, con una composición que fluye con naturalidad a través de la forma, el idioma y el género, creando obras que se sienten a la vez profundamente auténticas y singularmente originales.

LUX consiguió alcanzar el número 1 en cinco listas de Billboard, debutando en el número 4 del Billboard 200, y fue nombrado uno de los mejores álbumes del año por Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Roberto Neri, director ejecutivo de la Academia Ivors, señaló en la nota el orgullo de "celebrar a Rosalía como Compositora Internacional del Año. Sus canciones han cautivado al público de todo el mundo. Con letras en más de 13 idiomas, Rosalía ha derribado barreras y fronteras".

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Asimismo, el presidente de la Academia, Tom Gray, resaltó que, "con su talento, musicalidad e intelecto, Rosalía redefine el concepto de composición. Su obra fusiona tradición y experimentación con una precisión e impacto extraordinarios, creando canciones que evolucionan constantemente y nos sumergen por completo en su universo".

Los premios Ivor, que se entregarán en Londres el próximo 21 de mayo, celebran el arte, el impacto cultural y la importancia perdurable de las canciones.