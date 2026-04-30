Rusia ataca infraestructura energética y de transporte en el sur de Ucrania

Varias localidades de la región de Mikoláyiv quedaron temporalmente sin suministro eléctrico debido a los daños causados por el ataque, informó la Administración Militar Regional en su cuenta de Facebook.

El parte da cuenta además de cinco civiles heridos.

Respecto a las consecuencias del bombardeo contra Odesa, que ha sido calificado de “masivo” por el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak, drones rusos han impactado en una zona residencial del distrito portuario de Primorsk.

El ataque ruso al principal puerto de mar de Ucrania ha dejado al menos 16 heridos, según Lisak.

Rusia lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra el conjunto de Ucrania un misil balístico Iskander-M y 206 drones de larga distancia, de los que unos 140 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

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Las defensas ucranianas han podido interceptar con distintos medios 172 de esos drones. Otros 32 drones, todos ellos de ataque, y el misil balístico no pudieron ser neutralizados e impactaron en 22 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea que informó además de la caída de fragmentos en nueve lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques de larga distancia dirigidos especialmente contra objetivos militares e infraestructuras estratégicas industriales y energéticas.

Según canales de Telegram rusos citados por medios ucranianos, Ucrania ha atacado este jueves por segundo día consecutivo infraestructura petrolera rusa en la ciudad de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera entre ambos países.