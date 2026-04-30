Rusia descarta una guerra de precios del crudo tras la salida de EAU de la OPEP

"¿Qué guerra de precios puede tener lugar en las actuales condiciones si el mercado es deficitario?", expresó a la prensa rusa en el marco del Foro de Inversiones del Cáucaso, citado por la agencia TASS, tras ser preguntado sobre esta posibilidad.
Sostuvo que por la baja oferta de crudo a nivel mundial, la rama continúa en "una profunda crisis".
"Consideramos que esto no es un factor muy positivo para la rama petrolera, ya que los consumidores se ven obligados a buscar fuentes alternativas ante los altos precios", constató.
Por ello, indicó que "lo más correcto sería que el mercado se equilibrase y estuviese enfocado tanto en los consumidores como en los productores a largo plazo".
Además, señaló que Rusia y Emiratos Árabes no han debatido todavía las consecuencias de la decisión con Abud Dabi.
EAU anunció su salida de la OPEP, decisión que justificó con "los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".
La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.
La OPEP fue fundada en 1960 y agrupa a doce países con el fin de gestionar la producción y precios del crudo, a los que en 2026 se sumaron diez países aliados, incluyendo a Rusia, Kazajistán y México, para estabilizar el mercado ante el desplome de los precios a nivel internacional.