Se intensifica el paso de camiones en frontera Ecuador-Colombia previo a alza de aranceles

"Hasta hoy es el movimiento, hasta las doce de la noche que está el arancel al 50 %, desde mañana ya todo se incrementaría. Es mucho el incremento. Tanto las empresas que venden como que las que compran ya se sentían afectadas, (y ahora) se iría todo esto a la quiebra", dijo a EFE Juan Carlos Benavides, uno de los transportistas colombianos que intentaba cruzar la frontera en las últimas horas.

Contó que la economía en la zona "ha sido buena", pero que ha ido decayendo desde febrero pasado, cuando Ecuador puso en vigencia una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas ordenada por el presidente Daniel Noboa, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países y otras medidas, Ecuador escaló en marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.

Posteriormente, Noboa anunció que los aranceles subirían desde este viernes al 100 %, lo que Colombia planea responder con tarifas de entre el 35 % y el 75 % a determinados productos.

Para Benavides, todo eso provocará pérdidas no solo para los transportistas sino para las bodegas que almacenan productos, para comerciantes y otros trabajadores que viven del intercambio binacional. "Ya no habrá movimiento, no habrá economía", señaló.

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Julio Erazo, representante del gremio de trabajadores que cambian dólares y pesos en la frontera, dijo a EFE que este 1 de mayo, Día del Trabajador, van a tener que conmemorar "el día del desempleo, el día del hambre y el día sin trabajo", porque, afirmó, los gobiernos "no han hecho más que hacerle daño a esta frontera".

"La afectación también va a ser para los restaurantes y para los hoteles de las ciudades hermanas Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia). Con estos problemas de los gobiernos las personas se están muriendo de hambre, están cerrando sus almacenes y se están yendo porque si con un 50 % la economía es precaria, con un 100 % se termina", señaló.

Benavides pidió a los gobiernos que "se sienten en una mesa a dialogar" para llegar a un acuerdo y que la situación vuelva a la normalidad.

A la guerra comercial también se han sumado acusaciones cruzadas entre Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos asuntos que ha llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

El último episodio se produjo el miércoles, cuando Noboa acusó a Petro de haber ordenado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, y el mandatario colombiano le dijo que "deje de creer mentiras" y le propuso un encuentro en la frontera común para "construir la paz".