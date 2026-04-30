Sheinbaum afirma que la cumbre UE-México servirá para "abrir nuevas vías de intercambio"

“Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta oficial de X.

Sheinbaum destacó este encuentro como “una gran oportunidad” para “profundizar los lazos comerciales” y “abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo” con el viejo continente.

La cumbre también servirá para avanzar en "prioridades comunes" como el clima y el medio ambiente, la seguridad, la energía, la inversión económica, la salud, la migración, la digitalización y la innovación.

Asimismo, precisó que la agenda de trabajo contempla la visita a México de Costa y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien se firmará el Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación (Acuerdo Global Modernizado) entre México y el bloque comunitario como uno de los principales eventos.

El Acuerdo Global Modernizado busca, según el Consejo Europeo, actualizar y profundizar el marco existente para la relación política, económica y de cooperación entre la UE y México, establecido hace 25 años con el primer Acuerdo Global que entró en vigor en el año 2000.