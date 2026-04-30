Steven Tyler, a juicio por causar angustia emocional en caso de supuesta agresión sexual

Julia Misley, antes conocida como Julia Holcomb, mantiene una batalla legal contra el vocalista de Aerosmith desde 2022 por las supuestas agresiones ocurridas después que se conocieran en un concierto en Portland, Oregón, en 1973.

La mujer afirma haber mantenido una relación con el cantante por tres años cuando ella tenía 16 años y el 25 y ser víctima de "manipulación y agresión sexual" por parte de Tyler, un comportamiento que se repitió por años.

"Este patrón incluía el hecho de que Tyler convenciera tanto a la adolescente como a todos los que lo rodeaban de que él se había convertido en su tutor legal", indicó en un comunicado enviado a EFE el abogado Jeff Anderson, que representa a Misley.

La acusación subraya que en su libro autobiográfico, 'Does the Noise in My Head Bother You?', el artista narra que estuvo a punto de casarse con una "adolescente" y que los padres de ella llegaron a firmar un papel para otorgarle la custodia y evitar su arresto.

También menciona un supuesto aborto que la mujer tuvo cuando aún era menor de edad del que él supuestamente tuvo conocimiento.

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Aunque el tribunal desestimó varias de las acusaciones específicas a la agresión sexual, dio vía libre a un juicio por causar angustia emocional.

"El tribunal no puede afirmar, como cuestión de derecho, que el hecho de que el demandado cometa un acto de agresión sexual infantil no califique como una conducta extrema y escandalosa, realizada con un desprecio temerario hacia la probabilidad de causar angustia emocional a la demandante", precisó la orden de la corte.

Anderson dijo en el comunicado que "ha llegado el momento de que se haga justicia y de que Tyler rinda cuentas ante un jurado".

Se ha programado una audiencia para el 13 de mayo en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles con el fin de determinar si se le permitirá a la demandante obtener información sobre las finanzas de Tyler, como parte de su reclamación de daños punitivos.