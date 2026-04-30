Un hombre abre fuego contra un grupo de reclutadores en un pueblo del oeste de Ucrania

Dos personas resultaron heridas en el incidente y la Policía busca al autor de los disparos.

Según la nota policial, el grupo de militares y policías atacados se acercó al hombre para pedirle la documentación. El varón, que ha sido identificado y tiene 48 años, disparó entonces contra la patrulla.

Las patrullas de reclutadores ucranianas -que se ocupan de buscar a varones en edad militar que no han cumplido con sus obligaciones con el Ejército o de entregar notificaciones de movilización- sufren a menudo ataques en los pueblos y ciudades ucranianos.

Ucrania ha responsabilizado a Rusia de alguna de estas acciones, que también se producen de forma espontánea por parte de hombres que no quieren ser enviados a la guerra o de otras personas que los defienden de los reclutadores.

El país vivió otro episodio dramático relacionado con el uso de armas de fuego en el espacio público el pasado 18 de abril, cuando un hombre que acabó siendo abatido por la Policía mató a siete personas en una zona residencial de Kiev.

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El incidente no tenía relación con el proceso de reclutamiento para la guerra contra Rusia.