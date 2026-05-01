Carlos III: "Bermudas es un miembro muy querido e importante de la familia británica"

"Para mi familia, en particular, Bermudas tiene un significado especial", dijo en un discurso en la Casa de Gobierno, publicado por el medio local Royal Gazette.

El monarca recordó que sus padres, los difuntos Isabel II y el duque de Edimburgo, hicieron de Bermudas la primera parada de su gira de coronación en 1953.

También hizo alusión a su primera visita al archipiélago en 1970, como príncipe de Gales, cuando tenía 21 años y era capaz de "subir saltando los 185 escalones del faro de Gibbs Hill".

"A pesar de los años transcurridos, la impresión que me dejó este extraordinario archipiélago no se ha desvanecido, y me ha dado un inmenso placer conocer a tantas personas especiales de las islas", subrayó.

El monarca destacó que los jóvenes de Bermudas brillaron con especial intensidad hoy, por lo que dijo enorgullecerse de que el futuro del archipiélago "puede confiarse a manos tan seguras".

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En lo que ha trascendido de su discurso no hubo ninguna referencia a la trata transatlántica de esclavos, ni tampoco durante su visita al Museo Nacional de Bermudas.

El monarca recorrió una exposición de artefactos de naufragios históricos y conoció el papel de Bermudas en el Atlántico de la mano de la directora ejecutiva del Museo Nacional, Elena Strong, se limitó a informar en un comunicado la Casa Real.

Strong, citada por Royal Gazette, afirmó que la visita fue breve, pero significativa, y que el rey estaba "muy interesado en el papel de las Bermudas en el Atlántico y en el patrimonio de naufragios".

En el Museo Nacional hay una exposición que incluye narraciones en primera persona, imágenes, objetos y artefactos de naufragios que detallan la evolución de la esclavitud transatlántica y sus vínculos con Bermudas, que sufrió esta lacra desde los primeros años de la colonización, después de 1612, hasta su abolición en 1834.

"Aprenda sobre la trata de esclavos en el Nuevo Mundo: desde África hasta América a través del tristemente célebre 'Pasaje Medio', las penurias de los cautivos en América y la lucha por la abolición", escribe el Museo en su web sobre la muestra.

Antes de la visita del monarca, el propio gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, explicó que la visita a esta exposición permitirá a Carlos III "profundizar su comprensión de la trata transatlántica de esclavos".

Muchas antiguas colonias y territorios británicos de ultramar exigen al Reino Unido reparaciones por la trata transatlántica de esclavos, pero Londres por ahora evita dar disculpas formales y asumir compromisos.

Hoy, el gobernador expresó simplemente su esperanza de que la visita del rey hubiera puesto de relieve lo mejor de Bermudas y declaró que el archipiélago es "una joya en el Atlántico, un miembro valioso de la familia británica".

Durante su primera jornada en Bermudas, Carlos III también se reunió con los bailarines del Grupo Nacional de Gombey, con jóvenes atletas y miembros de organizaciones juveniles, representantes del Premio Internacional Duque de Edimburgo y los Cadetes Navales de las Bermudas, entre otros.

Previamente, recorrió la reserva natural en Harrington Sound para conocer de primera mano los esfuerzos de conservación medioambiental y la biodiversidad de Bermudas, y celebró el centenario del Acuario, Museo y Zoológico.