Carlos III comprueba los esfuerzos de conservación medioambiental de Bermudas

En su primera visita oficial a Bermudas desde su coronación, el monarca recorrió la Isla Trunk, donde aprendió sobre especies endémicas como los cangrejos ermitaños terrestres.

Solo quedan unos 1.500 ejemplares de cangrejos ermitaños vivos en estado salvaje y la Isla Trunk sirve como espacio para ayudar a recuperar su población.

Carlos III también celebró el centenario del Acuario, Museo y Zoológico de las Bermudas (BAMZ, por sus siglas en inglés), cortando un pastel de aniversario rodeado de voluntarios del lugar y de cientos de ciudadanos que lo aclamaban.

"Creo que su conocimiento de la historia natural y su comprensión de muchas de las cosas que hacemos es extraordinario", dijo Ian Walker, curador del BAMZ, citado por el principal medio local Royal Gazette.

Walker afirmó que es "un verdadero honor" recibir al monarca y destacó su interacción con un grupo de niños, a algunos de los cuales les estrechó la mano.

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Los niños, alumnos de una escuela secundaria que participan en un programa educativo sobre ciencias marinas y ecosistemas, explicaron al rey británico que debían identificar especies de coral por sus nombres científicos y coloquiales.

El monarca también visitó Mangrove Pond para aprender sobre la importancia de los manglares rojos y negros y conocer los nidos artificiales de colilargo, ave emblemática de la isla.

El Gobierno de Bermudas había informado que el viaje de Carlos III estaría centrado en actividades culturales y comunitarias, así como en conocer la biodiversidad, la conservación y la protección del medioambiente.

En esta jornada, el rey también visitó la ciudad de St. George, donde fue recibido por el Regimiento Real de las Bermudas y acudió a la iglesia de San Pedro.

También está previsto que se reúna con atletas de los Juegos de la Commonwealth y visite en el Museo Nacional una exposición sobre la trata transatlántica de esclavos, según indicó previamente el gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch.

Muchas antiguas colonias y territorios británicos de ultramar exigen al Reino Unido reparaciones por la trata transatlántica de esclavos, pero Londres por ahora evita dar disculpas formales y asumir compromisos.

Bermudas es el primero de los 14 territorios británicos de ultramar al que viaja desde que asumió el trono Carlos III, quien realizó al archipiélago una visita oficial en 1970 como príncipe de Gales.