Costa celebra la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que otorga "prosperidad común"

Costa participó en una videollamada junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los presidentes del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en la que destacó que el acuerdo "es una asociación que refleja una visión compartida del mundo".

"Hoy, el acuerdo UE-Mercosur despega. A partir de ahora, nuestras empresas y ciudadanos podrán disfrutar de sus beneficios. En este 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, Europa y América Latina celebran invirtiendo en nuestra prosperidad común", dijo Costa en una publicación en sus redes sociales.

La parte comercial del acuerdo de asociación entró en vigor de forma provisional hoy, a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto.

La UE ha pactado medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos de posibles perjuicios que pueda ocasionarles la entrada en vigor del pacto, con la posibilidad de suspender temporalmente las preferencias arancelarias a productos agroalimentarios como la carne de vacuno, de pollo, el azúcar, los huevos o los cítricos.

Costa añadió que "un sistema multilateral resiliente se sustenta en acuerdos 'ganar-ganar' como este, fundamentados en reglas, valores e intereses compartidos".

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"Juntos enviamos un mensaje poderoso al mundo. Que la apertura y la asociación crean prosperidad para todos", dijo por su parte Von der Leyen en su cuenta de X.