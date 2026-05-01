Cuba tacha de "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla

"Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

Rodríguez consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético".

"La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos", recalcó el canciller insular.

En su orden ejecutiva firmada en esta fecha, Trump indicó que "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (...) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los EE.UU., para la seguridad nacional y la política exterior" de su país.

"No solo están diseñadas para perjudicar a los EE.UU., sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas", añadió.

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Las nuevas sanciones del mandatario estadounidense apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

La Casa Blanca advirtió también que si un banco de otro país facilita una "transacción significativa" para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street.

Estas sanciones entran en vigor de inmediato "debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente", que según la Administración estadounidense permitiría sortearlas en caso de que existiera una notificación previa.

La decisión de Trump supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o personas de cualquier nivel. Además, suspenden la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Desde enero pasado, EE.UU. presiona al Gobierno de La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada dispuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país caribeño.

La presión se ha intensificado en la última semana con Washington advirtiendo que no tolerará bases militares o de inteligencia de "adversarios" (China) en la isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como "pretextos falaces" para tratar de justificar una posible intervención.