Detenidas 136 personas en Marruecos tras disturbios durante partido entre AS FAR y Raja

La Fiscalía de Rabat informó este viernes de la retención de dos menores tras los disturbios registrados durante el partido disputado en el Estadio Moulay Abdellah, que terminó con la victoria del AS FAR en casa (2-1).

Según los medios locales, los hechos comenzaron tras un intercambio de provocaciones verbales entre los aficionados de ambos equipos, lo que derivó posteriormente en enfrentamientos en las gradas.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran cómo varios hinchas arrancaban elementos del mobiliario del estadio -incluidos fragmentos de cristal y otros objetos de las gradas- para arrojarlos contra seguidores del equipo rival, en unos enfrentamientos en los que también se utilizaron cinturones y botellas.