Mundo
01 de mayo de 2026 a la - 08:40

Detenidas 136 personas en Marruecos tras disturbios durante partido entre AS FAR y Raja

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Rabat, 1 may (EFE).- La Fiscalía marroquí ha ordenado la puesta bajo custodia policial de 136 personas tras los incidentes registrados anoche en Rabat durante el partido entre el AS FAR de Rabat y el Raja CA de Casablanca, correspondiente a la 17ª jornada de la liga profesional.

Por EFE

La Fiscalía de Rabat informó este viernes de la retención de dos menores tras los disturbios registrados durante el partido disputado en el Estadio Moulay Abdellah, que terminó con la victoria del AS FAR en casa (2-1).

Según los medios locales, los hechos comenzaron tras un intercambio de provocaciones verbales entre los aficionados de ambos equipos, lo que derivó posteriormente en enfrentamientos en las gradas.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran cómo varios hinchas arrancaban elementos del mobiliario del estadio -incluidos fragmentos de cristal y otros objetos de las gradas- para arrojarlos contra seguidores del equipo rival, en unos enfrentamientos en los que también se utilizaron cinturones y botellas.