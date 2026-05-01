Detienen a 42 migrantes y prestan asistencia médica a cinco en la costa de Puerto Rico

Los guardacostas, junto con Patrulla Fronteriza y personal de emergencia local, evacuaron asimismo a cinco de los migrantes que requirieron asistencia médica.

Al menos dos de ellos estaban inconscientes y otro sufrió una lesión en una pierna, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento, según el comunicado de la Guardia Costera.

La embarcación sobrecargada en la que viajaban fue detectada cuando se aproximaba a una zona rocosa de la costa de Aguadilla, lo que dificultó las labores de rescate de los heridos, siendo necesario izarlos en camilla a una aeronave.

El teniente Ryan Marshall, de la Estación Aérea de la Guardia Costera Borinquen, explicó que la operación fue "difícil" pero exitosa, permitiendo el rescate de "un hombre en estado crítico".

Sobre los detenidos, la Guardia Costera precisó que se trata de 33 dominicanos, ocho haitianos y un ecuatoriano.

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El anuncio de este rescate se produce el mismo día que un hombre murió ahogado durante el desembarco de un presunto grupo de inmigrantes también en el área de Aguadilla.

En la embarcación viajaban unas 16 personas de estatus migratorio no definido, según la última información provista por la Policía de Puerto Rico.