El activista español retenido por Israel vive en Barcelona y participó en primera flotilla

Saif Abukeshek cuenta con doble nacionalidad palestina y española y es secretario de relaciones internacionales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), por lo que desarrolla una actividad especialmente intensa en el ámbito de los derechos de los pueblos como, en este caso, del palestino, según explicó a EFE el portavoz de IAC, David Caño.

El activista había participado en la primera flotilla que salió de Barcelona hace unos meses y que también fue interceptada por Israel en aguas internacionales, aunque en aquella ocasión abandonó la embarcación en la que viajaba en el último puerto que pisaron, en Italia, antes de ser bloqueados.

"Saif reivindica su derecho a poder hacer activismo ya que también tiene la nacionalidad española", aseguró Caño.

El sindicalista, uno de los coordinadores europeos de la flotilla, lleva años implicado en el movimiento a favor de los derechos de los palestinos y había también participado en un intento de romper a pie el bloqueo de Gaza, cuando fue detenido en el aeropuerto de Egipto y deportado, según la IAC.

La Intersindical Alternativa de Catalunya exigió este viernes la puesta en libertad de Abukeshek y de Thiago Ávila, el brasileño también retenido por Israel.

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El sindicato lamentó que las autoridades israelíes hayan liberado al resto de personas de la flotilla que fueron interceptadas el pasado jueves mientras que mantienen retenidos a Abukeshek y Ávila "con la intención de someterlos a un proceso judicial bajo legislación israelí, con acusaciones vinculadas al terrorismo".

Esta organización ha alertado sobre la situación del activista hispano-palestino, ya que cree que podría afrontar "penas elevadas" dentro del sistema judicial israelí.

En una entrevista publicada esta semana en la web de IAC, el activista retenido, que trabaja en una empresa de equipamientos tecnológicos, rechazaba cualquier relación con organizaciones armadas palestinas y reivindicaba la Global Sumud Flotilla como "un movimiento civil", basado en la no violencia.

En esta línea, aseguraba que sus campañas pasan "por la acción directa", en un intento por "crear una cultura que, desde la no violencia, pero con acción directa, se enfrente a la ocupación militar" de Palestina.