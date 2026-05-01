El agresor de dos judíos en Londres permanece retenido tras comparecer ante tribunal

Essa Suleiman, nacido en Somalia y que entró en el Reino Unido siendo un niño, compareció hoy ante la Corte de Magistrados de Westminster (Londres), donde le fueron presentados formalmente los cargos -dos de intento de asesinato y uno de posesión de arma blanca- en relación con el ataque ocurrido en plena calle en el barrio de Golders Green, al norte de la ciudad.

Suleiman está acusado de intentar matar a Shloime Rand, de 34 años, y a Norman Shine, de 76.

El tribunal de Westminster remitió el caso del agresor a la corte penal de Old Bailey, en Londres, donde habrá una vista judicial el próximo 15 de mayo, según fuentes judiciales.

Suleiman tenía antecedentes por algunos episodios de violencia y de desórdenes mentales, y en 2020 fue derivado a un programa de prevención antiterrorista que se aplica a individuos radicalizados.

La comandante de la Met Helen Flanagan, jefa de la Unidad Antiterrorista de Londres, que lidera la investigación, señaló hoy que las fuerzas del orden están decididas a que se haga justicia para las víctimas. "Ahora que se ha imputado a una persona, insto a todos a evitar cualquier especulación sobre este caso para que la justicia siga su curso", sugirió.

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Este incidente antisemita ocurrió después de otros ataques en las últimas semanas contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo, también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

Esta situación obligó al Gobierno a elevar ayer el nivel de amenaza terrorista contra el país de "considerable" (posibilidad de un ataque terrorista) a "grave" (altamente probable de un ataque).

La ministra británica de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido a la población que se mantenga "alerta" en su día a día y que informe de cualquier preocupación a las autoridades policiales.

Unos 300 miembros de la comunidad judía en el Reino Unido se congregó anoche frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para exigirle un "plan serio" de protección tras los crecientes ataques antisemitas en el país.