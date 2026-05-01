El alcalde de Lima pide formalmente la intervención de la Justicia en elecciones peruanas

Reggiardo señaló en sus redes sociales que interpuso su demanda el jueves ante la Corte Superior de Justicia de Lima por considerar que la decisión del JNE "vulnera el derecho de participación política y sufragio de un millón de limeños" durante los comicios generales del pasado 12 de abril.

El alcalde, quien representa al partido Renovación Popular, de su antecesor y actual candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, plantea la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la decisión del JNE, que es la máxima autoridad electoral en el país.

Este jueves, el Concejo Metropolitano de Lima también autorizó al alcalde a interponer una demanda de conflicto competencial "por menoscabo de atribuciones constitucionales" ante el Tribunal Constitucional, por supuestas "omisiones de las funciones" del JNE durante las elecciones generales.

La demanda solicita al TC que determine si existe un conflicto de competencias entre el JNE y la municipalidad y pide que declare nulo el acuerdo que declaró inviable los comicios complementarios en Lima.

López Aliaga y sus seguidores han arreciado en los últimos días su campaña para exigir la anulación total o parcial de las elecciones generales por considerar que fue víctima de una fraude, del que no presenta prueba contundentes.

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El ultraderechista ocupa la tercera posición en la votación de los comicios, por detrás del izquierdista Roberto Sánchez y de la derechista Keiko Fujimori, quien tiene segura su participación en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con el candidato que la siga en la votación.

En ese contexto, el JNE denunció este viernes que se están presentando "actos de intimidación y amenazas" contra sus funcionarios e informó que un grupo de personas realizó una manifestación frente a la casa de su presidente, Roberto Burneo.

Tras condenar "enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores" de la casa de Burneo, el organismo enfatizó que "estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida de vulnera la institucionalidad democrática" en el país.

Cuando ya se ha contado el 97,4 % de las actas, Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,12 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 26.627 votos a favor del izquierdista en la segunda posición.