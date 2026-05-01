El codirector de 'Mr. Nobody Against Putin' recupera el Óscar que se perdió en un vuelo

"Se ha encontrado el Óscar", publicó este viernes el otro director del proyecto, David Borenstein, en su cuenta de Instagram junto a un comunicado de la aerolínea Lufthansa que confirma que se han puesto en contacto con Talankin para su devolución.

El protagonista del documental emprendía un viaje de regreso a Europa con el Óscar como equipaje de mano, pero al llegar a los controles de seguridad del aeropuerto JFK de Nueva York, los agentes le denegaron el paso con el trofeo en cabina.

El galardón fue guardado en una pequeña caja en la bodega del avión, pero al llegar a Alemania, le informaron que la estatuilla dorada se había perdido.

"En el aeropuerto, una agente de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU.) lo detuvo y le dijo que el Oscar podía usarse como arma. No le permitió subirlo a bordo. Nuestro productor ejecutivo, Robin, llamó por teléfono e intentó razonar con ellos. No sirvió de nada", contó Borenstein en sus redes sociales.

Tras imponerse en la categoría a mejor documental, Borenstein fue de los pocos artistas que aprovechó su discurso para pedir el fin de los conflictos armados en el mundo.

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"Hay algunos países en los que en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!", dijo el codirector estadounidense en un poderoso discurso, seguido del aplauso del público.

El aclamado proyecto documenta la radicalización nacionalista de la enseñanza en las escuelas rusas tras el inicio de la guerra rusa contra Ucrania en 2022.