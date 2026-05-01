El cofundador de la marca de ropa Superdry, hallado culpable de violación en Reino Unido

Un jurado de siete hombres y cinco mujeres halló culpable de violación a Holder, de 54 años, al término de un juicio de cinco días en el tribunal de Gloucester, mientras que le absolvió de otro cargo de agresión con penetración.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de mayo de 2022, cuando, según la acusación, el empresario, casado y con dos hijos, violó a la mujer en el domicilio de ella tras regresar de un bar en Cheltenham.

Durante el proceso, la defensa sostuvo que la relación fue consentida, mientras que la denunciante lo rechazó de forma tajante y aseguró que se trató de una violación.

Según lo expuesto durante el proceso, Holder se subió sin ser invitado al taxi que la llevaba a ella a casa y entró en el apartamento, donde la violó.

Tras el veredicto, el juez le denegó la libertad bajo fianza al considerar que existía riesgo de fuga debido a sus "importantes recursos", por lo que el acusado quedó en prisión preventiva a la espera de la sentencia.

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Superdry, fundada en 2003 en el Reino Unido por James Holder y Julian Dunkerton, llegó a convertirse en una de las marcas de moda más populares del país, con presencia internacional y gran tirón entre los jóvenes.

Sin embargo, en los últimos años ha atravesado dificultades financieras y emprendió un proceso de reestructuración tras la caída de sus ventas.