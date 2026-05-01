El oficialismo venezolano celebra el Día de los Trabajadores con concierto y manifestación

Para el concierto, el Gobierno dispuso ocho tarimas en la Base Aérea La Carlota, en Caracas, uno de los puntos atacados por Estados Unidos el pasado 3 de enero durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La programación incluye conciertos desde las 9.00 hora local (13.00 GMT) de este viernes hasta la madrugada de este sábado, según detalló el Ministerio de Comunicación en su cuenta de Instagram.

Desde el lugar del concierto, Luisana Jiménez, docente, invitó a los venezolanos a unirse a esta "celebración de paz" y abogó por la unión de todos sin que importe la posición política.

Durante la jornada de hoy, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron al oeste de Caracas para respaldar la reciente decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el jueves un incremento del "ingreso mínimo integral", conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

"La clase obrera no se arrodilla, está defendiendo sus derechos y su libertad, su soberanía y su independencia", dijo a EFE José Guerrero, presidente del Sindicato de Petroquímica de Venezuela, quien pidió la liberación de Maduro y Flores.

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Al este de Caracas, trabajadores venezolanos marcharon hacia la Defensoría del Pueblo, al oeste de la ciudad, para exigir un aumento digno del salario mínimo y rechazar la política salarial de la presidenta encargada, quien aumentó el "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales.

Sin embargo, la líder chavista no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad, un monto igual al de las pensiones.

Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de aumento de Delcy Rodríguez como "ambiguo" y han advertido que se debe "leer con cuidado".

"Se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos", subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en X.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Líderes sindicales exigen un salario mínimo mensual equivalente al costo de una canasta básica alimentaria, que se estima por encima de los 600 dólares para una familia de cinco personas, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, y que la Constitución establece como referencia para fijar este ingreso.