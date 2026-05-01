El Partido Comunista de Rusia celebra Día del Trabajo con mitin frente al Teatro Bolshói

Según la agencia estatal rusa RIA Nóvosti, el líder del KPRF, Guennadi Ziugánov, felicitó a todos los presentes, que tradicionalmente portaban banderas soviéticas y ramos de claveles rojos, por el Primero de Mayo, la celebración más importante de la URSS durante sus siete décadas de existencia, pero que en la actualidad se ha limitado a ser un día festivo.

"La modernización leninista-estalinista demostró a todo el mundo que, bajo las consignas de 'paz, trabajo, amistad y fraternidad de los pueblos' era posible reunificar el Imperio ruso, devastado por la Primera Guerra Mundial, bajo una nueva forma: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas", declaró durante el mitin.

Según medios locales, en otras ciudades rusas los comunistas también festejaron esta fecha: en Astracán organizaron una columna de automóviles que recorrió las calles de la ciudad que concluyó en la plaza Lenin, donde depositaron flores a los pies del monumento al líder bolchevique.

Los comunistas de Novosibirsk llevaron a cabo una marcha y un mitin, durante la cual portaron una gigantesca bandera de la Unión Soviética, con llamados a rescatar los logros sociales de la época soviética y apoyar a los candidatos de este partido en las elecciones de septiembre próximo.

En la ciudad de Lípetsk la administración local no autorizó al partido la manifestación en honor al Primero de Mayo en la urbe y les llamó a manifestarse en las afueras, por lo que los comunistas presentaron una demanda ante los tribunales, que fue rechazada.

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Por ello el comité local del KPRF decidió reemplazar la manifestación por un encuentro de diputados en el que se otorgaron los carnets de miembro a nuevos militantes del partido y de su organización juvenil, el Komsomol.

Mientras, en Krasnoyarsk, la Federación de Sindicatos local organizó una carrera dedicada a la celebración, que también incluirá un concierto y otras actividades culturales a lo largo del viernes.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no hizo declaraciones oficiales en torno a la fecha, pero aprovechó la ocasión para condecorar con la medalla 'Héroe del Trabajo' a cinco rusos que han destacado por su trayectoria laboral y artística, incluyendo a la reconocida actriz rusa Marina Neyólova, protagonista de casi 40 filmes soviéticos y rusos.