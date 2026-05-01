ExxonMobil gana 4.183 millones de dólares en primer trimestre, un 45,8 % menos interanual

En cuanto a los ingresos, la multinacional facturó 85.138 millones de dólares en el primer trimestre, un 2,41 % más interanual.

Por su parte, la producción global de Exxon se situó en 4,594 millones de barriles diarios (bpd), lo que supone un aumento del 0,94 % interanual.

Los resultados del trimestre se vieron afectados por efectos contables de calendario relacionados con derivados, que restaron aproximadamente 3.900 millones de dólares al beneficio debido al desfase entre la valoración de estos instrumentos y la contabilización de las entregas físicas asociadas.

"Este trimestre demostró que ExxonMobil es una compañía fundamentalmente más sólida que hace tan solo unos años, preparada para operar en entornos de crisis y a lo largo de los ciclos del mercado. Los acontecimientos en Oriente Medio pusieron a prueba esa solidez, manteniendo la seguridad de nuestros empleados como nuestra máxima prioridad", declaró Darren Woods, presidente y director ejecutivo de la compañía.

"Dichos acontecimientos también subrayaron la importancia de contar con productos energéticos fiables y asequibles, así como el valor de las capacidades que hemos desarrollado para suministrarlos", añadió.

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Los precios del petróleo se mantuvieron bajos durante los dos primeros meses del año, ya que el mercado anticipaba un superávit, pero se dispararon repentinamente después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

A principios de abril, Exxon ya advirtió de que la guerra con Irán afectaría a sus resultados.

La multinacional perdió casi 4.000 millones de dólares en estas operaciones debido a lo que describió como un "efecto de sincronización" de calendario. El valor de los envíos de productos que cubrió no se contabilizó en el trimestre debido a que su entrega no se completó.

Sin embargo, el impacto es temporal y las coberturas generarán una ganancia neta en los trimestres siguientes, una vez que se entreguen los productos, informó Exxon.

También sufrió una pérdida de 700 millones de dólares en coberturas cerradas que no se compensaron con entregas físicas debido a la interrupción en Oriente Medio.

Las acciones de Exxon subieron cerca de un 1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.