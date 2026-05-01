Fiscal salvadoreño entrega reconocimiento a homóloga guatemalteca sancionada por EEUU y UE

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Fiscal General de El Salvador Rodolfo Delgado, por este importante reconocimiento, el cual recibo con profundo honor y responsabilidad", aseguró Porras Argueta este viernes mediante sus canales oficiales de comunicación.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala dejará el cargo el próximo 17 de mayo, tras quedar descartada para reelegirse al no ser incluida entre los candidatos al puesto para el período 2026-2030.

Porras Argueta se encuentra sancionada por fuertes señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la UE, que le retiraron en años anteriores su visado y posibilidad de ingresar a sus respectivos territorios.

Entre las acusaciones en contra de la actual fiscal general por parte de Estados Unidos y la UE, se le sindica de "socavar" la justicia en Guatemala y de intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

De igual manera, organizaciones sociales locales e internacionales señalaron a la fiscal de emprender una persecución judicial en contra de más de 60 periodistas, exfiscales anticorrupción, activistas, defensores de derechos humanos y miembros del partido de Arévalo de León.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reemplazante de Porras Argueta será designado en los próximos días por el mismo Arévalo de León, quien debería elegir de un listado de seis abogados candidatos al cargo. Dicho listado fue realizado por una comisión de Postulación, como establece la ley guatemalteca.

Porras Argueta tomó el cargo en 2018 y deberá entregar el mismo el próximo 17 de mayo.