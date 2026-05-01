Francia "no tiene ninguna razón" para entrar en la guerra en Oriente Medio, dice ministro

Barrot hizo estas declaraciones este viernes al canal BFMTV tras visitar esta semana Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, en un momento de incertidumbre por la posible ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán.

"Debemos hacer todo lo posible para evitar que se reanuden las hostilidades, ya que todo el mundo ha visto, desde el comienzo de esta guerra -que nosotros no hemos aprobado y en la que no hemos participado-, que los riesgos de escalada son extremadamente elevados", señaló el jefe de la diplomacia francesa.

"Esta situación -añadió- conlleva consecuencias mayúsculas para la economía mundial. ¿Y qué significa esto? Significa consecuencias para nuestra vida cotidiana, para la vida de las francesas y los franceses, y para la vida de nuestras empresas. Por lo tanto, debe detenerse en el marco de las negociaciones".

Barrot insistió en que Francia "no tiene ninguna razón" para intervenir en la guerra, que supera ya los dos meses y que ya impacta en su país en los precios de la gasolina y en la inflación en general.

"El alto el fuego ha de respetarse por todas las partes. Hay que iniciar una negociación para comprometer al régimen iraní para que este cambie radicalmente de postura y haga grandes concesiones. Así podrá coexistir pacíficamente con su entorno regional y el pueblo iraní podrá elegir libremente su futuro", finalizó.