Irlanda condena detención de activistas y exige a Israel que respete derecho internacional

El jefe del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, aseguró que la comunidad internacional debe condenar esta acción y se comprometió a plantearlo "a nivel europeo".

"Quiero condenar la interceptación de la flotilla en lo que parecen ser aguas internacionales. No es aceptable. Israel debe cumplir con el derecho internacional y el Estado de derecho", declaró hoy Martin a los medios.

Alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud apresados por Israel se encuentran ya en territorio griego, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores israelí, mientras la cadena pública irlandesa RTE informó de que siete de ellos son ciudadanos de la República de Irlanda.

A este respecto, la ministra irlandesa de Asuntos Exteriores, Helen McEntee, exigió hoy a israel que pongan "inmediatamente" en libertad a sus compatriotas, "que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garantice la seguridad y el bienestar de todas las personas a bordo."

"Condeno la incautación de los buques que participaban en la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales frente a la costa de Grecia", agregó McEntee en su cuenta de X.