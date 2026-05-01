Kenia aumenta un 12 % el salario mínimo para reconocer "el sacrificio" de los trabajadores

"En reconocimiento al sacrificio, la resiliencia y la inmensa contribución de nuestros trabajadores al crecimiento y la estabilidad de nuestra economía, me complace anunciar un aumento del 12 % en los salarios generales y un aumento del 15 % en los salarios agrícolas", declaró Ruto durante la conmemoración del Primero de Mayo en la escuela secundaria Chavakali Boys, en el condado de Vihiga (oeste).

Cuando se materialice esta subida, el salario mínimo ascenderá a unos 17.950 chelines mensuales (unos 119 euros al cambio actual).

Durante su discurso, Ruto también informó de que "pronto" se completará la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, y del Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

La anterior subida del salario mínimo en Kenia también fue anunciada por Ruto en el Día Internacional del Trabajador de 2024, aunque en aquel entonces fue del 6 %.

Esta medida llega en un momento en el que el país sufre un aumento de los precios del combustible por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, una situación a la que el Gobierno ha hecho frente con medidas como reducir a la mitad el IVA sobre la gasolina y el diésel.