La India prevé olas de calor más intensas y temperaturas más altas a la media este mayo

"Durante mayo de 2026, se espera que las temperaturas mínimas sean superiores a lo normal en muchas partes del país", señaló en un comunicado el director general del Departamento Meteorológico de la India (IMD), Mrutyunjay Mohapatra.

El pronóstico alerta de que las temperaturas subirán con respecto a otros años especialmente a la costa este, Gujarat, Maharashtra y las bases de las cordilleras del Himalaya.

Esta advertencia llega tras un cierre de abril que se ha convertido en el más caluroso en cuatro años. Ayer, una localidad en el centro del país, en el estado de Maharastra, alcanzó los 44,6 grados, y el martes el estado norteño de Uttar Pradesh alcanzó los 47,6 grados, una de las cifras más altas desde 1901.

"El aumento de la probabilidad de olas de calor puede plantear riesgos significativos para la salud pública, los recursos hídricos, la demanda de energía y los servicios esenciales", añadió el último informe mensual del IMD.

El calor extremo ha provocado una fuerte presión sobre el sistema eléctrico indio, que en abril alcanzó una demanda máxima histórica de electricidad de 256,1 GW, un aumento del 8,9% respecto al año anterior.

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La estabilidad del sistema se enfrenta a una prueba de fuego debido a la crisis mundial de suministros con la parálisis efectiva del estrecho de Ormuz, vital para el Gas Natural Licuado (GNL) que la India importa para sus centrales de respuesta rápida.

Pese a las altas temperaturas, el IMD prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110% del promedio histórico, y estiman que el monzón podría llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre el 14 y el 16 de mayo, marcando el inicio de la temporada de lluvias que suele extenderse hasta septiembre.