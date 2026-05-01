La presidenta de CICR debate en Bakú gestión humanitaria de su organización en Azerbaiyán

Según informó la diplomacia azerbaiyana en un comunicado publicado en su portal oficial, "durante la reunión, ambas partes destacaron la larga trayectoria de cooperación basada en la confianza entre Azerbaiyán y el CICR, y subrayaron la importancia de mantener contactos regulares".

"Las partes abordaron las actividades humanitarias que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja en la región y enfatizaron la importancia del apoyo de Azerbaiyán a estas iniciativas", señaló Exteriores.

Bayramov señaló que, "en medio de las tensiones y las operaciones militares en la región, Azerbaiyán mantiene su firme compromiso con los principios humanitarios, incluyendo la prestación de ayuda humanitaria durante las operaciones militares en curso en Irán".

Durante la reunión las partes destacaron que "los conflictos armados modernos tienen graves consecuencias para la población civil, por lo que se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los esfuerzos de la comunidad internacional en este ámbito".

"En este contexto, se prestó especial atención al compromiso de Azerbaiyán con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como a su continua adhesión a estos principios", indicó el comunicado.

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También se abordaron las medidas adoptadas tras el fin del conflicto de Nagorno Karabaj para garantizar la paz y la estabilidad en la región.

El titular de Exteriores informó a la presidenta del CICR "sobre el trabajo que se está realizando para impulsar la agenda de paz entre Azerbaiyán y Armenia y fortalecer la confianza mutua".

Spoljaric arribó a Azerbaiyán tras visitar la vecina Irán, donde se reunió con el ministro de Exteriores de la nación persa, Abás Araqchí, y otras autoridades.