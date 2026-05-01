Las investigaciones por el drama de Crans Montana se extienden a los equipos de rescate

La Fiscalía del cantón de Valais (suroeste del país), donde se encuentra Crans Montana, ha decidido abrir una nueva instrucción penal sobre la gestión de los servicios de rescate en los momentos posteriores al incendio, que se añade a otra principal donde había ya 13 imputados por posible homicidio por negligencia y otros delitos.

La nueva ramificación del caso se produce a raíz de que abogados de dos víctimas del incendio -un herido en Suiza y otro en Italia- apuntaran a negligencias en la atención de sus clientes.

En el caso de la víctima italiana, una joven de 16 años que sufrió quemaduras en el 40 % de su cuerpo, sus abogados consideran que la gravedad de su estado fue subestimada, por lo que sufrió complicaciones de salud que podrían haberse evitado con una mejor atención, relata RTS.

Además, la ambulancia llegó tarde a atenderla y se le aplicó incorrectamente una mascarilla de oxígeno, indicaron los abogados de la víctima.

La Organización Cantonal Valesana de Socorro ha emitido a raíz de estas acusaciones un comunicado en el que se mostró sorprendida por esas alegaciones y aseguró que los equipos desplegados en este tipo de sucesos "están cualificados y específicamente formados para la gestión de situaciones de emergencia con múltiples víctimas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los 13 imputados en el caso se encuentra el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti, propietarios del bar siniestrado, 'Le Constellation', así como el alcalde de Crans Montana y responsables de la seguridad municipal.

El local debía ser inspeccionado anualmente para examinar sus medidas antiincendios, pero la última inspección databa de 2019.