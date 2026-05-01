León XIV nombra obispo en Virginia Occidental a un migrante salvadoreño crítico con Trump

Menjívar Ayala, de 56 años, fue designado en el cargo de acuerdo con un comunicado del Vaticano y se ha desempeñado hasta ahora como obispo auxiliar en Washington.

La decisión de León XIV se produce después de que el obispo Mark Edward Brennan dejara el cargo tras presentar su renuncia por edad, conforme a lo establecido por el derecho canónico, que fija en 75 años la edad de retiro de los obispos.

El salvadoreño ha relatado en entrevistas con medios católicos como el Catholic Standard cómo migró a Estados Unidos en 1990 debido a la pobreza, en medio del conflicto armado interno en su país, que dejó más de 75.000 muertos entre 1980 y 1992.

Menjívar Ayala se estableció en Washington, donde inició su camino hacia el sacerdocio y estudió Filosofía y Teología en instituciones religiosas, hasta que fue ordenado sacerdote en 2004.

El nuevo obispo ha sido descrito por medios estadounidenses como crítico de las políticas migratorias impulsadas durante la Administración de Donald Trump, en particular aquellas orientadas al endurecimiento de las deportaciones y el control fronterizo.

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Según estos reportes, ha cuestionado el enfoque que asocia la migración irregular con criminalidad.

Durante sus 20 años de servicio religioso, ha desarrollado la mayor parte de su ministerio en comunidades hispanas y migrantes en la capital estadounidense y sus alrededores, donde se ha desempeñado como párroco y formador, además de asumir responsabilidades diocesanas.

En 2022 fue nombrado obispo auxiliar de Washington, hasta su reciente designación como obispo titular de la diócesis de Wheeling-Charleston, en un estado de 1,8 millones de habitantes donde cerca del 6 % de la población es católica.

El nombramiento de León XIV se produce dos semanas después de que fuera criticado por Trump, quien lo calificó de "débil" por cuestionar la actuación militar estadounidense en Irán.