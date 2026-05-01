Lufthansa pierde Óscar por 'Mr. Nobody against Putin' y se compromete a recuperarlo

"Ha desaparecido un Óscar. @lufthansa, necesitamos vuestra ayuda con esto", escribió Borenstein en un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que explica que Pável Talankin, codirector y protagonista del documental premiado se disponía el miércoles a tomar un vuelo a Fráncfort desde el aeropuerto JFK de Nueva York con el galardón como equipaje de mano.

No obstante, una empleada de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no le dejó subir la estatuilla a bordo al argumentar que "podía utilizarse como arma", añade.

Al no llevar maleta para facturar el premio, "la TSA metió el Óscar en una caja y lo envió a la bodega del avión", pero la estatuilla "nunca llegó a Fráncfort", señala.

"He buscado y no encuentro ni un solo caso más de alguien a quien le hayan obligado a facturar un Óscar. ¿Habrían tratado a Pavel de la misma manera si fuera un actor famoso? ¿O si hablara inglés con fluidez?". critica Borenstein, quien acompaña la denuncia con fotos de Talankin con la estatuilla en una bolsa de mano, la caja utilizada por la TSA y el resguardo del equipaje extraviado.

Borenstein etiquetó a la TSA y a Lufthansa en su mensaje y les pide ayuda para encontrar el premio.

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"Si tienen alguna información, por favor, envíennos un mensaje directo. Y si alguien más ha tenido que facturar alguna vez una estatuilla del Óscar, me encantaría saberlo", concluye su mensaje.

La aerolínea, por su parte, respondió al mensaje de Borenstein con su compromiso de dar con el galardón.

"@davborenstein ¡Oh, no! Se ha perdido un Oscar: te escuchamos y estamos aquí para ayudarte. Esto es lo que va a pasar ahora: nos hacemos cargo del asunto. Y nos lo tomamos muy en serio. Nuestro equipo está listo para ayudar a localizar el paquete perdido y devolverlo a donde pertenece. Nos comprometemos a conseguirlo", asegura Lufthansa.

La compañía afirma que hará todo lo posible para encontrar el Óscar lo antes posible y añade que el caso ya ha sido elevado a un nivel superior.

"Te agradeceríamos que nos enviaras un mensaje privado para que podamos ponernos en contacto contigo directamente", concluye.

El filme premiado 'Mr. Nobody against Putin' documenta la radicalización nacionalista de la enseñanza en las escuelas rusas tras el inicio de la guerra rusa contra Ucrania en 2022.