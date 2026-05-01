Más de 4.000 protestas reivindican a trabajadores en EE.UU. por encima de multimillonarios

"No podemos seguir siendo invisibles, necesitamos ser escuchados y reconocidos. Los políticos y las mismas empresas tienen que entender que sin nuestro trabajo este país no va hacia adelante", dijo a EFE Sandra Liliana Barrera, miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

Esta es la primera vez que Barrera asiste a una marcha del Primero de Mayo, y asegura que la frustración de "lo que está pasando" en Estados Unidos la hizo salir a manifestarse, junto a su hija, una antropóloga recién graduada que no ha podido conseguir empleo.

"La situación cada vez está más difícil, vea los precios de la gasolina, los alimentos. Ya no podemos más. Este es el momento de enviar un fuerte mensaje", agregó la trabajadora que se unió a la marcha en Los Ángeles.

Un descontento similar lo expresa Angie Moreno, vocera de Chicago Jobs with Justice, una de las organizaciones que convocó la marcha en esa ciudad, que esperaba a más de 20.000 personas en la manifestación.

"La solidaridad debe estar con los trabajadores por encima de la avaricia corporativa. Debemos entender que los multimillonarios son pocos, en cambio nosotros somos muchos y si nos unimos somos más fuertes", advirtió a EFE la activista.

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El llamado para este día- que abarcan ciudades de costa a costa de EE.UU.- también incluyó una petición para "no ir a la escuela, no trabajar y no consumir", una presión que ya ha dado resultado en movimientos como el ocurrido en Mineápolis contra la empresa Target en enero pasado, tras las redadas migratorias, que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de los agentes federales.

Los reclamos contra empresas específicas como Amazon también se hicieron escuchar en la ciudad de Nueva York este viernes.

Las manifestaciones suceden a las protestas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, convocadas bajo la consigna 'No Kings', que han congregado a millones de personas en todo el país, desde el año pasado, según datos de los organizadores.

En Houston (Texas) el enojo también se ha escuchado. Alfredo Hernández, un trabajador de la salud, indicó a EFE que está cansado de que el Gobierno estadounidense gaste dinero en guerras y en perseguir trabajadores indocumentados "en vez de invertirlo en mejorar" las condiciones de los que viven en el país.

Aunque la defensa de los inmigrantes no ocupó, como en otros años, el objetivo principal de las manifestaciones, los pedidos a luchar por esta causa y detener los atropellos de las autoridades migratorias estuvieron presentes.

Por todo el país se vieron pancartas con el mensaje 'ICE OUT' (Fuera el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Angélica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) insistió en su mensaje en Los Ángeles que el fallido sistema migratorio de EE.UU. se encuentra en el centro de muchos de desafíos políticos y económicos, lo que afecta a las familias trabajadoras y a los costos de la vida, independientemente de la afiliación política.

"El Primero de Mayo es más que una celebración de unidad y resiliencia: es un llamado a la acción. Porque cuando nos organizamos, cuando nos movilizamos, cuando nos mantenemos hombro con hombro, somos imparables y podemos detenerlo todo en nombre de la justicia”, sentenció.