Miles de millones de raciones alimentarias pueden perderse por la guerra en Irán

El director de la firma Yara, Svein Tore Holsether, dijo hoy a la cadena británica BBC que el bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde pasan recursos como el petróleo, el gas natural, fertilizantes y otros bienes de consumo- está poniendo en peligro la producción mundial de alimentos.

El directivo de esa compañía con sede en Noruega, que produce y comercializa fertilizantes advirtió de que la reducción del rendimiento de los cultivos causada por una menor disponibilidad de fertilizantes podría desencadenar una guerra de precios por los alimentos.

"Actualmente, debido a la situación actual, no se producen hasta medio millón de toneladas de fertilizante nitrogenado en el mundo", afirmó Holsether.

"¿Qué significa esto para la producción de alimentos? Podríamos llegar a tener hasta 10.000 millones de comidas que no se producirían cada semana debido a la falta de fertilizantes", alertó.

Detalló que el hecho de no aplicar fertilizantes nitrogenados reduciría el rendimiento de algunos cultivos hasta en un 50 % durante la primera temporada, si bien ésta depende de cada país.

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Las consecuencias de la escasez de fertilizantes en Asia no se reflejarán en los precios de los alimentos hasta finales de año, cuando las cosechas que deberían haberse sembrado esta primavera sean menores de lo esperado, o incluso no se produzcan, según los analistas consultados por la BBC.

El investigador en seguridad de Singapur Paul Teng ha señalado que algunos países podrían tener suficiente fertilizante para la temporada de siembra inmediata, "pero si la crisis se prolonga, veremos el impacto en cultivos como el arroz en los próximos meses".

Los agricultores de todo el mundo se enfrentan a desafíos, afirmó Holsether, ya que los precios que pueden obtener por sus productos aún no se han ajustado para cubrir los mayores costes que deben afrontar.

Según las Naciones Unidas, cerca de un tercio de los fertilizantes del mundo, como la urea, la potasa, el amoníaco y los fosfatos, pasan habitualmente por Ormuz.