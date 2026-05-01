Miles de personas participan en las marchas por el Día del Trabajo en Bruselas

Bajo el lema "Justicia Social ahora", la movilización principal, convocada por los sindicatos mayoritarios FGTB y CSC, transformó la céntrica zona del Mont des Arts en un "pueblo sindical" donde se mezclaron las reivindicaciones políticas con actos culturales y festivos.

Según las primeras estimaciones de la policía local de Bruselas-Capital, unas 15.000 personas participaron en las diversas concentraciones y marchas que recorrieron el corazón de la capital europea, una cifra que los organizadores elevan a más de 22.000 asistentes.

La jornada se ha desarrollado en un clima de alta tensión social, tras las huelgas generales que han paralizado sectores estratégicos del país en los últimos meses.

El foco de las críticas de los líderes sindicales ha sido la denominada "reforma Jambon" por el apellido del ministro belga de pensiones, Jan Jambon, que busca endurecer el acceso a las pensiones y reducir las asignaciones por desempleo.

"No estamos aquí solo para celebrar, estamos aquí para advertir. El Gobierno está atacando el corazón del modelo social belga con recortes retroactivos en las pensiones que son, sencillamente, ilegales y moralmente inaceptables", dijo el presidente de FGTB, Thierry Bodson a los medios locales.

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Por su parte, la secretaria general de CSC, Marie-Hélène Ska, subrayó la precariedad juvenil y la brecha salarial y señaló que "la flexibilidad no puede ser sinónimo de inseguridad"

"Bruselas hoy exige salarios dignos que permitan pagar el alquiler en una ciudad que se está volviendo prohibitiva para la clase trabajadora", añadió Ska.

Además de los discursos políticos, el "Village Syndical" (pueblo sindical, en francés) acogió debates sobre la semana laboral de cuatro días y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, todo como antesala para la manifestación nacional convocada para el próximo 12 de mayo, que se prevé que paralice nuevamente el aeropuerto de Bruselas y el transporte público en todo el país.