Obreros de Panamá denuncian persecución sindical y judicial en el Día de los Trabajadores

Centenares de trabajadores, junto a delegaciones y representantes de gremios y sindicatos, caminaron desde el céntrico Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, en repudio a la, en su opinión, "persecución sindical" y excepcional proceso que busca extinguir al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

"Las intenciones o las pretensiones del Gobierno Nacional es desaparecer esta organización sindical, por lo tanto, ellos presentan una demanda de disolución. Suntracs se mantiene activo y vamos a seguir defendiéndonos de todos estos ataques, de todo este hostigamiento que lleva adelante el dictadorzuelo contra nuestra organización sindical", expresó a EFE el secretario general de Suntracs, Yamir Córdoba.

Fundado en 1972, el Suntracs cuenta con unos "25.000 trabajadores activos que laboran en la construcción, actualmente afectada por el bajón económico", dijo a EFE Antonio Vargas, abogado y dirigente de ese sindicato. Pero los registros del sindicato cifran en 106.000 afiliados "durante todo el periodo", apuntó Vargas.

"Suntracs no solo es uno de los sindicatos más grandes del país, sino también uno de los más activos en conflictos laborales, protestas sociales y defensa de derechos colectivos", señala un comunicado de ese sindicato.

El Ministerio panameño de Trabajo solicitó el 17 de julio de 2025 a un tribunal la disolución del Suntracs con acusaciones de supuesta extorsión, vandalismo, estafa a afiliados, abuso de poder y uso indebido de recursos procedentes del Estado, tras una serie de protestas masivas contra una reforma de pensiones, ya aprobada, y la política minera.

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El proceso judicial al potente sindicato de la construcción se mantiene activo con la realización de dos audiencias, la primera y la segunda el pasado 10 y 24 de abril.

Un pronunciamiento del Suntracs, luego de la primera audiencia, señaló que "por primera vez en la historia de la clase trabajadora panameña, un sindicato enfrenta un intento formal de disolución en medio de denuncias por violaciones a la libertad sindical".

"Él (José Raúl Mulino, presidente del país) no podrá desaparecer una organización que tiene 53 años de existencia y que tiene una trayectoria en la lucha de este pueblo panameño, así que sus pretensiones él se las va a tener que llevar cuando salga de ese puesto presidencial", agrego Córdoba.

Otros directivos del Suntracs afrontan casos de supuesta estafa y blanqueo, como su secretario general Saúl Méndez que está fuera del país en "condición de exilio forzado" dice el sindicato, que resalta que el "patrón de persecución sindical" alcanza a organizaciones como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), entre otras.

"Es un reto ser dirigente sindical, teniendo presente de que nos enfrentamos a un desafío de un modelo de gobernanza que no respeta el estado de derecho, ni mucho menos las libertades sindicales", indicó a EFE el secretario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Abrego.

Analistas consultados por EFE concuerdan en que este pulso del Gobierno con los gremios sindicales debilita los derechos laborales, y le sugieren prudencia con este asunto.

"Panamá se encuentra en un Primero de Mayo con la tutela de los derechos laborales sumamente debilitada. Los líderes magisteriales se encuentran sumamente presionados, y el Suntracs está enfrentando un proceso de desmantelamiento", destaca el abogado y analista Rodrigo Noriega.

Noriega considera que más que simpatizar o no con la forma de lucha o agenda política de un sindicato, se trata de un asunto "más fundamental: es la eliminación del disenso y del pluralismo en una sociedad que pretende ser democrática".

A su vez, el experto Jaime Porcell opina que "el gobierno debe valorar con mucha precaución y con mucha sensatez qué tanto conviene seguir incubando procesos contra algunas supuestas falencias o transgresiones que ha estado cometiendo el Suntracs".