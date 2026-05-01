OMS: impacto del conflicto en la red sanitaria de O.Medio continúa pese al alto el fuego

En su sexto informe sobre la situación sanitaria regional desde el comienzo del conflicto, la agencia sanitaria de la ONU subraya que la situación es especialmente preocupante en Líbano, donde seis hospitales y 46 centros de atención primaria continúan cerrados en zonas donde Israel ordenó evacuaciones.

En Líbano "el alto el fuego sigue siendo frágil, con heridos y muertos reportados a diario", advirtió la OMS, señalando que en los últimos días las hostilidades han aumentando en zonas del sur del país y el valle de la Bekaa, en las que se han producido al menos 15 muertos y 31 heridos en sólo tres días.

En los refugios donde todavía permanecen unos 115.000 desplazados internos no se han reportado brotes epidémicos de importancia, aunque el riesgo continúa debido a las condiciones de hacinamiento que hay en algunas de estas instalaciones.

En Irán, donde el alto el fuego ha traído una relativa calma, la OMS ha reducido de 'muy alto' a 'alto' el riesgo de epidemia de sarampión en el país, tras revisar la cobertura de la vacunación a nivel nacional.

Desde el inicio del conflicto la OMS ha enviado a la región ayuda sanitaria por valor de 3 millones de dólares con apoyo del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, lo que ha beneficiado a una población estimada de siete millones de personas.