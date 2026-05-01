Partido de Sánchez denuncia al alcalde de Lima por vulnerar neutralidad electoral en Perú

La denuncia fue presentada por el representante legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra, ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, según señaló el documento difundido por JP.

La demanda sostuvo que Reggiardo "empleando los recursos de la Municipalidad de Lima" ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que reconsidere su decisión de no convocar elecciones complementarias, tal como había exigido el líder de su partido y candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga.

También acusó al alcalde de "cuestionar la legitimidad del proceso electoral, alegando afectación al derecho al voto" y de haber amenazado "con interponer acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional".

Juntos por el Perú recordó que la Constitución peruana establece que se debe "garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana" y que la Ley de Elecciones "prescribe que toda autoridad política o pública se encuentra prohibida de practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un determinado partido o candidato".

En ese sentido, aseguró que lo señalado por Reggiardo "constituye una flagrante falta contra lo establecido en el reglamento y ley electoral", por lo que solicitó al jurado de Lima "que declare fundada la presente denuncia".

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Reggiardo anunció este jueves que ha presentado una acción de amparo para pedir que la Justicia de su país anule la decisión del JNE de declarar inviable la celebración de comicios complementarios en la capital peruana, mientras que el consejo municipal también lo autorizó para interponer acciones similares ante el Tribunal Constitucional (TC).

López Aliaga y sus seguidores han arreciado en los últimos días su campaña para exigir la anulación total o parcial de las elecciones generales celebradas el pasado 12 de abril por considerar que fue víctima de un fraude, del que no presenta prueba contundentes.

El ultraderechista ocupa la tercera posición en la votación de los comicios, por detrás del izquierdista Roberto Sánchez y de la derechista Keiko Fujimori, quien tiene segura su participación en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio con el candidato que la siga en la votación.

Cuando ya se ha contado el 97,4 % de las actas, Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,12 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 26.872 votos a favor del izquierdista en la segunda posición.