Protesta contra reforma laboral marca multitudinaria marcha del Primero de Mayo en Lisboa

La manifestación, convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, comenzó en la plaza de Martim Moniz y recorrió la avenida Almirante Reis -una de las arterias de la ciudad- hasta el parque de la Alameda.

Allí les esperaba un escenario con pancartas en las que se podía leer el mensaje '3 de junio - Huelga General - Derrotar al paquete laboral', una forma de protesta que fue anunciada a primera hora de esta jornada por el secretario general de la CGTP-IN, Tiago Oliveira.

Esta es la segunda huelga general convocada en menos de un año en Portugal contra esta reforma, ya que se celebró otra el pasado 11 de diciembre, que fue a su vez la primera en doce años en el país.

En declaraciones a EFE en la marcha, Oliveira precisó que ven esa alteración de la ley como "un profundo retroceso" y que el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, que lleva dos años en el poder, está haciendo "oídos sordos" a los problemas de la población.

"No se busca valorizar los salarios, no se busca valorizar a quien trabaja; se busca, eso sí, responder a los mismos de siempre, que son las grandes empresas, los grandes grupos económicos", explicó.

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Sobre la manifestación de este viernes, el líder sindical planteó que exigen "un rumbo diferente para quien trabaja", que implique mejores salarios y más derechos, en un momento en el que la ciudadanía afronta "varios problemas", como el aumento de los precios de los alimentos, la vivienda y los combustibles.

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso, la inflación de Portugal notificó un aumento interanual del 3,4 % en abril, siete décimas porcentuales más que lo registrado en el mes anterior.

"Tenemos aquí un problema concreto, que es la justa distribución de la riqueza que nosotros creamos como trabajadores, y lo que buscamos y exigimos y por lo que luchamos es que haya una distribución justa", argumentó Oliveira.

Entre los manifestantes estaba también Jorge Correia, de 46 años, que precisó que acude a esta marcha como forma de protesta ante la reforma laboral, al considerar que es "un atentado contra todos los derechos conquistados".

Aseguró que participará en la huelga del 3 de junio "por necesidad", ya que ve esta alteración como una forma de quitar derechos a los trabajadores.

Otra manifestante, Catarina Batista, explicó a EFE que acudió a esta marcha para celebrar los derechos conquistados tras la caída de la dictadura salazarista y para "garantizar" que continúan.

"Tenemos que seguir luchando por ellos, sobre todo ahora con el Gobierno que tenemos, que nos presenta una serie de retrocesos, a nivel sobre todo de los derechos de los trabajadores, como con el paquete laboral que está proponiendo", aclaró.

Además de esta protesta, se han organizado manifestaciones y actos en todo el país con motivo del día del trabajador.

El Ejecutivo de Montenegro presentó a mediados de 2025 una propuesta de reforma laboral que pretende presentar ante el Parlamento y a la que los representantes de los trabajadores se han opuesto porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.