República Dominicana formaliza ante la ONU aporte para Fuerza combate pandillas en Haití

El país, fronterizo con Haití, hará un aporte inmediato de 10.000 millones de dólares y de una suma similar en 2027, informó la Cancillería dominicana, en un documento en el que da cuenta del encuentro hoy en Nueva York del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, con el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Atul Khare.

El canciller Álvarez, acompañado del representante permanente de República Dominicana ante la ONU, Wellington Bencosme, reiteró a Khare la "firme convicción" del Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, de acompañar de "manera decidida" los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de Haití.

"La paz duradera en la nación vecina constituye una prioridad estratégica para República Dominicana y para la región en su conjunto", apuntó el canciller dominicano.

Por su parte, Khare agradeció la solidaridad y el liderazgo demostrados por República Dominicana, y destacó el valor de contribuciones como esta para el funcionamiento efectivo del Fondo Fiduciario que implementará la ONU para el sostenimiento de la GSF.

El 1 de abril pasado, Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas creada en 2025 por las Naciones Unidas.

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Ese día, la FSG dijo en un mensaje en X que "un destacamento de fuerzas chadianas (...) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada", que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.

El Consejo de Seguridad de la ONU ordenó la formación de esta fuerza, con una dotación total de 5,500 efectivos, para combatir a las bandas armadas, que son el epicentro de una espiral de violencia que causó la muerte de al menos 5,500 personas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026.