Rusia ataca por la noche con drones puertos de la región de Odesa y del Danubio

"El enemigo vuelve a atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. En la noche del 1 de mayo, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque con drones contra los puertos del Danubio y de la Gran Odesa", escribió la Autoridad Portuaria en un mensaje en Telegram.

Precisó que como consecuencia de los ataques, se registraron daños en la infraestructura portuaria y de almacenamiento, así como incendios localizados, que fueron rápidamente extinguidos por el personal y los servicios especializados.

El reporte agrega que no hubo heridos y que los puertos siguen funcionando con restricciones de seguridad.

Por su parte, la administración militar del distrito de Izmail, en la región de Odesa, informó de un ataque aéreo ruso contra la infraestructura portuaria del Danubio en el que no hubo víctimas.

El Servicio Estatal de Emergencias extinguió rápidamente los incendios, agrega el comunicado publicado en Telegram.

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En tanto, el jefe de la administración militar regional de Odesa, Oleg Kiper, informó de daños en la infraestructura portuaria, además de un ataque con drones contra la infraestructura civil de la región, que causó dos heridos, así como daños en dos edificios de viviendas de varios pisos.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 17.45 hora local del viernes 210 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera, Italma y de otros tipos, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar hasta las 08.00 horas del sábado 190 en el norte, sur y este del país.

Los drones, de los cuales unos 140 eran Shahed, fueron lanzados desde las direcciones rusas de Kursk, Shatálovo, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde territorio ocupado de Donetsk, precisa el comunicado publicado en Telegram.

La Fuerza Aérea ucraniana informó de impactos de veinte drones en catorce localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en diez.