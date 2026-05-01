Sánchez pide la libertad del español "secuestrado" por Israel

Saif Abukeshek, de nacionalidad española-palestina fue llevado a Israel para interrogarle acusado de colaborar con Hamás.

Sánchez, que participó este viernes en un acto de apoyo a la candidata socialista a la presidencia regional de Andalucía, María Jesús Montero, se mostró orgulloso de un país como España, "que se moviliza por causas de justicia, que fue el primero en reconocer a Palestina como Estado y en alzar la voz para calificar como genocidio la guerra de Gaza".

El jefe del Gobierno español quiso enviar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el mensaje de que España "siempre va a proteger a sus ciudadanos" y que siempre "vamos a defender el derecho internacional", dijo antes de volver a pedir "la liberación del ciudadano español secuestrado ilegalmente" por Israel.

Israel ha desembarcado hoy en Creta a los integrantes de la Flotilla Global Sumud, que interceptó ayer en aguas griegas, entre ellos una treintena de españoles, que han sido atendidos por la cónsul de España en Atenas.

Todos, salvo a Abukeshek, a quien Israel acusa de facilitar transferencias financieras a Hamás, y al brasileño Thiago Ávila, "sospechoso" de apoyarle, que serán interrogados por las autoridades hebreas.