Sheinbaum dice estar "fuerte" pese a las acusaciones de EE.UU. en el norte de México

“La presidenta está fuerte, sólida y muy segura por una sola razón: 'Nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo'”, aseguró la mandataria en su conferencia de prensa que celebró desde el Centro Cultural del México Contemporáneo en la capital mexicana.

Asimismo, insistió en que se mantendrá con EE.UU. una relación de "cooperación y coordinación", más no de subordinación, por lo que, añadió, "el caso de Chihuahua y Sinaloa lo lleva la Fiscalía".

"Hay instancias e instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y tienen que informar", destacó la titular del Ejecutivo.

En ese sentido, reiteró que será la Fiscalía la encargada de hacer el análisis de la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil y a otros ocho funcionarios por los de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

"(La FGR) es la autoridad competente, qué fue lo que pasó, qué pruebas hay y sino solicitar las pruebas necesarias así de sencillo: todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, así es la justicia en México", destacó.

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Por ello, sentenció, "tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico en efecto la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana".

Sheinbaum también negó que esté "entre la espada y la pared", como lo señalan los partidos de la oposición, en el caso de Rocha Moya, quien además de pertenecer al partido oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue un político cercano al Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La respuesta por parte de la mandataria se da en medio de un sismo político con el vecino del norte, en el que la atención está puesta en la acusación de EE.UU. contra funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Además de la polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico.