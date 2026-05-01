Trump aumenta la presión sobre Alemania y sus fabricantes de carros con más aranceles

Trump anunció este viernes de forma inesperada su intención de incrementar los aranceles a los fabricantes de carros de la UE, que pasarían la próxima semana del 15 % al 25 %, aunque sin detallar cómo ejecutará la medida, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. invalidará en febrero parte de los gravámenes que impuso anteriormente.

El presidente estadounidense justificó la medida por el supuesto incumplimiento por parte de la UE del pacto comercial negociado por Bruselas y Washington en 2025.

Si se aplica el aumento de los aranceles, su impacto no será homogéneo.

BMW y Mercedes-Benz cuentan con importantes plantas en Estados Unidos, pero siguen importando modelos de alto valor desde Europa.

BMW produce sus todocaminos SUV de la serie X en Spartanburg, Carolina del Sur, pero importa berlinas, deportivos, eléctricos y varios modelos de las series 4, 5, 7 y 8.

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Mercedes fabrica en Alabama los GLE, GLS y Maybach GLS, pero trae del extranjero vehículos como las clases C, E y S, los AMG, los EQS y EQE, junto con parte de su gama eléctrica.

La presión es todavía mayor para Porsche y Audi. Porsche importa prácticamente toda su gama vendida en EE.UU. desde plantas europeas, lo que la convierte en una de las marcas más vulnerables al nuevo arancel.

Audi, sin fábrica estadounidense, también depende de Europa y México para abastecer el mercado norteamericano, aunque algunos modelos producidos en México podrían quedar fuera del arancel específico contra la UE.

Volkswagen (VW) sería el fabricante alemán menos afectado por su producción en Chattanooga, Tennessee, y por modelos fabricados en México bajo el paraguas del T-MEC. Pero el grupo VW en su conjunto recibiría otro golpe, porque Porsche y Audi concentran buena parte de sus márgenes en vehículos importados de gama alta.

Los aranceles anteriores ya redujeron los beneficios de BMW, Mercedes y VW, afectaron los márgenes de Porsche y contribuyeron a una caída de las exportaciones alemanas de automóviles a EE.UU.

BMW señaló en marzo que los aranceles estadounidenses redujeron su margen operativo en 2025 aproximadamente 1,5 puntos porcentuales y que para 2026, antes de los nuevos gravámenes, el impacto sería una reducción de 1,25 puntos.

Por su parte, Mercedes-Benz dijo que, en 2025, los aranceles le costaron unos 1.000 millones de euros y contribuyeron a que su beneficio operativo cayera más de la mitad. El fabricante alemán, cuyo EBIT se redujo un 17 % en el primer trimestre de 2026, calculaba en marzo que los aranceles estadounidenses le restarían a su margen operativo 1,5 puntos porcentuales este año.

La industria alemana, a través de la patronal VDA, también advirtió que el coste adicional sería “enorme” y acabaría trasladándose a los consumidores estadounidenses.

El aumento de los aranceles se produce también en el contexto de las crecientes tensiones políticas de Trump con sus aliados europeos, especialmente Alemania y España, por la guerra con Irán y el conflicto en Ucrania.

Esta semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, criticó a EE.UU. por el desarrollo de la guerra contra Irán y llegó a decir que Teherán había "humillado" a Washington.

En respuesta, Trump dijo que EE.UU. consideraría reducir sus tropas en Alemania, además de en España e Italia, países que también han expresado sus críticas hacia la política estadounidense en Irán.

La amenaza de nuevos aranceles también buscaría incrementar el traslado de la producción de fabricantes alemanes a EE.UU.

Con la anterior ronda de aranceles, Mercedes anunció la aceleración de sus inversiones en Alabama y Volkswagen dijo que estudiaba opciones para producir más modelos del grupo en su planta de montaje de Chattanooga.